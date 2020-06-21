Galatasaray Doğa Sigorta ile oldukça başarılı iki sezonu geride bırakan Aaron Harrison için Avrupa'nın devleri kapıda... Sarı-Kırmızılılar'ın yeni sezonda yıldız oyuncuyu elinde tutması zor gözüküyor.

Yunanistan'dan Olympiacos'un öncelikli transfer hedefi konumundaki Harrison hakkında son iddia da EuroLeague'in bir başka devinin harekete geçtiğine yönelikti. SDNA'ya göre CSKA Moskova, Galatasaray'ın yıldızı için devreye girdi.

Son iki sezonda Galatasaray formasıyla öne çıkan Aaron Harrison için CSKA Moskova'nın başantrenörü Dimitris Itoudis'in devrede olduğu belirtiliyor.