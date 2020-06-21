Aaron Harrison'ın son talibi CSKA Moskova

Galatasaray Doğa Sigorta formasıyla sergilediği başarılı performans sonrası Avrupa'nın devlerinin transfer listesine giren Aaron Harrison için son olarak CSKA Moskova'nın devrede olduğu belirtildi.

21 Haziran 2020, Pazar 18:57 Son Güncelleme:
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Aaron Harrison'ın son talibi CSKA Moskova

Galatasaray Doğa Sigorta ile oldukça başarılı iki sezonu geride bırakan Aaron Harrison için Avrupa'nın devleri kapıda... Sarı-Kırmızılılar'ın yeni sezonda yıldız oyuncuyu elinde tutması zor gözüküyor. 

Yunanistan'dan Olympiacos'un öncelikli transfer hedefi konumundaki Harrison hakkında son iddia da EuroLeague'in bir başka devinin harekete geçtiğine yönelikti. SDNA'ya göre CSKA Moskova, Galatasaray'ın yıldızı için devreye girdi. 

Son iki sezonda Galatasaray formasıyla öne çıkan Aaron Harrison için CSKA Moskova'nın başantrenörü Dimitris Itoudis'in devrede olduğu belirtiliyor. 

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