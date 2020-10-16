Galatasaray forması altında oldukça başarılı iki sezon geçirdikten sonra Turkish Airlines EuroLeague'deki Yunanistan temsilcilerinden Olympiacos'a transfer olan Aaron Harrison, Sarı-Kırmızılılar'da geçirdiği döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maccabi Tel Aviv ile oynayacakları maç öncesi İsrail basınına konuşan Harrison, "Galatasaray, Avrupa basketboluna alışmama yardımcı oldu. Koç ve takım arkadaşlarım bu konuda bana çok destek oldular. Orada geçirdiğim dönemi her zaman hatırlayacağım" ifadelerini kullandı.