Hatayspor'un yıldızı Aaron Boupendza, Süper Lig'in son haftalarına damga vuran isim oldu. Antalyaspor maçında attığı gollerle adını Türk futbolseverlere duyuran Boupendza, devamında attığı gollerle ismi geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Son olarak takımının Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta attığı goller ve sergilediği performansla alkış toplayan Boupendza'nın kariyeri merak konusu oldu. Süper Lig'de birbirinden önemli yıldızları sollayarak gol krallığında zirveye oturan Boupendza, sezon başı 300 bin euro karşılığında Ligue 1 ekibi Girondins Bordeaux'dan transfer edilmişti. Süper Lig macerası harika başlayan ve takımının en önemli hücum gücü haline gelen Gabonlu yıldız, kariyerinin en iyi günlerini Hatay'da geçiriyor.

Aaron Boupendza kimdir, kaç yaşında? Aaron Boupendza nereli, hangi takımlarda oynadı?

Aaron Boupendza 7 Ağustos 1996'da Gabon'da dünyaya geldi. Boupendza, Avrupa'ya transferinden önce, ülkesinin CF Mounana takımında forma giydi ve 2016'da Girondins Bordeaux'ya transfer oldu. Sırasıyla Pau, Ajaccio, Tours ve Feirense'e kiralanan Boupendza, bir türlü dikiş tutturamadı.

Bordeaux'a transferinden bir yıl sonra, o dönem 3. Lig'de mücadele eden Pau'ya kiralanan forvet oyuncusu sezonu 13 gol, 3 asistle tamamladı. Bir sonraki sezon Ligue 2'de mücadele eden Ajaccio'ya kiralanan Boupendza, çıktığı 10 maçta skor katkısı veremedi. Devre arası gönderilen Gabonlu 3. Lig'e Tours formasıyla dönüş yaptı. Sezonu burada tamamlayan Boupendza'nın bir sonraki durağı Portekiz 2. Lig ekiplerinden Feirense oldu.

Aaron Boupendza, Hatayspor'un Antalyaspor ile oynadığı maçta 37 dakikada 4 gol atarak Süper Lig tarihinde bunu başaran 4. futbolcu oldu.

Portekiz 2. Ligi'nde de bekleneni veremeyen Boupendza, tamamen rotasyon oyuncusu oldu, pandemi nedeniyle liglere ara verilmesi sonrası Bordeaux'ya döndü. Yaz döneminde kadrosunu 14 yeni isimle güçlendiren Hatayspor, bu transferlerin ilkini, Bordeaux'nun yollarını ayırma kararı aldığı Aaron Boupendza ile gerçekleştirdi ve golcü futbolcuyu 300 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Gabon A Milli Takım formasını 15 kez giyen 24 yaşındaki forvet, 3 de gol attı. Piyasa değeri 450 bin euro olan yıldız ismin Hatayspor'la 2022 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor.