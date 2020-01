Aaron Appindangoye en başarılı dönemini yaşıyor

Süper Lig’in lideri Demir Grup Sivasspor’un defans oyuncusu Aaron Appindangoye, kariyerinin en başarılı dönemini kırmızı-beyazlı ekipte geçiriyor. Sivas temsilcisinin sezon başında Ümraniyespor’dan transfer ettiği 28 yaşındaki Appindangoye, teknik direktör Rıza Çalımbay’ın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Süper Lig’de geride kalan 19 maçın tamamında Caner Osmanpaşa ile 90 dakika formayı giyen Appindangoye, savunmada verdiği güvenle de taraftarların beğenisini topladı.

Appindangoye, yaptığı açıklamada, Sivasspor’un ligin zirvesinde olmasını "sürpriz" olarak değerlendirdi. Kırmızı-beyazlı ekibin bu başarıyı elde etmek için çok çalıştığını söyleyen Appindangoye, konumlarını korumak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Takımdaki başarının sırrının çalışmak olduğunu vurgulayan savunma oyuncusu, takım arkadaşlarıyla çok iyi çalıştıklarını ifade etti. Sivasspor’un adeta bir aile olduğunu vurgulayan Appindangoye, "Hepimiz çok iyi bir uyum sağladık. Bu uyumu ve çalışmalarımızı devam ettirdiğimiz sürece konumumuzu koruyacağız." diye konuştu. Kırmızı-beyazlı futbolcu, geçen sezon TFF 1. Lig’de mücadele eden Ümraniyespor’u Süper Lig’e taşımak için mücadele veren bir futbolcuyken, bu sezon Süper Lig’de Sivasspor’un şampiyon olması için mücadele veriyor olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

"Çok güzel uyum sağladık"

Sivasspor’da savunmada birlikte görev yaptığı Caner Osmanpaşa ile iyi uyum yakaladığını aktaran Appindangoye, "Sivasspor’a geldiğimde Caner’i tanımıyordum. Bir baktım ki Caner ile çok güzel uyum sağladık, aramızda çok güzel bir arkadaşlık oldu. Bizi seyredenler yıllardır beraber oynadığımızı düşünür. Bu da aramızdaki uyumdan dolayı." değerlendirmesinde bulundu. Bireysel performansının da iyi olduğunu düşündüğünü söyleyen Appindangoye, "İdmanlarda olsun, maçlarda olsun yoğun çalışıyorum, çok çaba sarfediyorum, mücadele ediyorum. Her zaman en iyi olmaya çalışıyorum. Bu sezon çok güzel bir şeyler yakaladım." ifadelerini kullandı.

"Önümüzde daha çok maç var"

Sivasspor’un şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Appindangoye, "Aslında güzel şeyler bunlar ama lig uzun, önümüzde daha çok maç var. Zaten maç maç bakmalıyız, maç maç değerlendirmeliyiz. Şu an bir şeyler söylemek için erken, göreceğiz." şeklinde görüş belirtti. Aaron Appindangoye, taraftarına destekleri için teşekkür ederek, şunları kaydetti:"Bu hava şartlarında, soğuk koşullarda bizi yalnız bırakmıyorlar, her zaman geliyorlar ve destek veriyorlar. Taraftarlarımız maç farketmeksizin stadyumu dolduruyor ve her maçta yanımızda. Taraftarlarımız olmazsa olmaz. Hedefe birlikte ulaşacağız."Süper Lig’in lideri Demir Grup Sivasspor’un defans oyuncusu Aaron Appindangoye, kariyerinin en başarılı dönemini kırmızı-beyazlı ekipte geçiriyor.

Sivas temsilcisinin sezon başında Ümraniyespor’dan transfer ettiği 28 yaşındaki Appindangoye, teknik direktör Rıza Çalımbay’ın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Süper Lig’de geride kalan 19 maçın tamamında Caner Osmanpaşa ile 90 dakika formayı giyen Appindangoye, savunmada verdiği güvenle de taraftarların beğenisini topladı.

Appindangoye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor’un ligin zirvesinde olmasını "sürpriz" olarak değerlendirdi. Kırmızı-beyazlı ekibin bu başarıyı elde etmek için çok çalıştığını söyleyen Appindangoye, konumlarını korumak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Takımdaki başarının sırrının çalışmak olduğunu vurgulayan savunma oyuncusu, takım arkadaşlarıyla çok iyi çalıştıklarını ifade etti.

Sivasspor’un adeta bir aile olduğunu vurgulayan Appindangoye, "Hepimiz çok iyi bir uyum sağladık. Bu uyumu ve çalışmalarımızı devam ettirdiğimiz sürece konumumuzu koruyacağız." diye konuştu. Kırmızı-beyazlı futbolcu, geçen sezon TFF 1. Lig’de mücadele eden Ümraniyespor’u Süper Lig’e taşımak için mücadele veren bir futbolcuyken, bu sezon Süper Lig’de Sivasspor’un şampiyon olması için mücadele veriyor olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

"Çok güzel uyum sağladık"

Sivasspor’da savunmada birlikte görev yaptığı Caner Osmanpaşa ile iyi uyum yakaladığını aktaran Appindangoye, "Sivasspor’a geldiğimde Caner’i tanımıyordum. Bir baktım ki Caner ile çok güzel uyum sağladık, aramızda çok güzel bir arkadaşlık oldu. Bizi seyredenler yıllardır beraber oynadığımızı düşünür. Bu da aramızdaki uyumdan dolayı." değerlendirmesinde bulundu. Bireysel performansının da iyi olduğunu düşündüğünü söyleyen Appindangoye, "İdmanlarda olsun, maçlarda olsun yoğun çalışıyorum, çok çaba sarfediyorum, mücadele ediyorum. Her zaman en iyi olmaya çalışıyorum. Bu sezon çok güzel bir şeyler yakaladım." ifadelerini kullandı.

"Önümüzde daha çok maç var"

Sivasspor’un şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Appindangoye, "Aslında güzel şeyler bunlar ama lig uzun, önümüzde daha çok maç var. Zaten maç maç bakmalıyız, maç maç değerlendirmeliyiz. Şu an bir şeyler söylemek için erken, göreceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Aaron Appindangoye, taraftarına destekleri için teşekkür ederek, şunları kaydetti: "Bu hava şartlarında, soğuk koşullarda bizi yalnız bırakmıyorlar, her zaman geliyorlar ve destek veriyorlar. Taraftarlarımız maç farketmeksizin stadyumu dolduruyor ve her maçta yanımızda. Taraftarlarımız olmazsa olmaz. Hedefe birlikte ulaşacağız."

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER -