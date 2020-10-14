Aaron Appindangoye çalışmalarına devam ediyor

DG Sivasspor’da sakatlığından dolayı yeşil sahalardan uzun süre uzak kalan Aaron Appindangoye, bireysel çalışmalarına devam ediyor.

14 Ekim 2020, Çarşamba 14:11 Son Güncelleme:
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Aaron Appindangoye çalışmalarına devam ediyor

Sezon başlamadan önce talihsiz bir sakatlık geçiren ve uzun süre takımdan ayrı kalan Appindangoye, geçtiğimiz gün yeşil sahalara dönmüştü. Takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde hummalı şekilde çalışan deneyimli oyuncu, rakiplerine de gözdağı verdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın da zaman zaman Aaron'u motive ettiği öğrenilirken, başarılı oyuncunun 3-4 hafta sonra hazır hale gelmesi bekleniyor.

28 Yaşındaki defans oyuncusunun Sivasspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021’de sona erecek.

Oğuzhan Sarzep / SİVAS (İHA)

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