A3 Basket - OGM Ormanspor maç sonucu: 65-109

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2019-2020 sezonu ilk haftası C Grubu’nda OGM Ormanspor, İsveç’in A3 Basket takımını 109-65 mağlup etti. İsveç’in Umea kentindeki Energi Arena’da oynana karşılaşmaya iyi hücum yaparak başlayan konuk ekip OGM Ormanspor, ilk çeyreğini 31-11 önde kapattığı mücadelenin devre arasına 53-25 skor üstünlüğüyle girdi.
İkinci yarıda da aradaki skor farkını artıran OGM Ormanspor, üçüncü periyotunu 76-52 önde geçtiği karşılaşmayı 109-65 kazandı.
OGM Ormanspor’da maçı 28 sayıyla tamamlayan Arike Ogunbowale, maçın en skorer oyuncusu oldu.