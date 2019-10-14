A Milliler, Fransa’da

Deplasmandaki Fransa karşılaşması için A Milli Takımımız, yoğun güvenlik önlemleri altında Başkent Paris’e ayak bastı. Kafile terminali kullanmadan, aprona yanaşan otobüsle konaklayacağı otele ulaştı. Ay- Yıldızlılar’la sol kaburgasında kırık tespit edilen Emre Belözoğlu, takım arkadaşlarını yalnız bırakmamak adına kafilede yer aldı.

Emre’nin dışında iki oyuncumuz ise sakatlıkları sebebiyle kafileye dahil edilmedi. Efecan’ın Aytemiz Alanyaspor’da yaşadığı sakatlığa bağlı olarak karın kası, Abdulkadir’in ise sol kasığıyla ilgili şikayetlerinin devam etmesi üzerine kadrodan çıkarıldıkları açıklandı.