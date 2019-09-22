A Milli Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası’nın son 16 turunda İtalya ile bugün karşı karşıya gelecek.

Milliler, 2 galibiyet ve 3 yenilgi sonunda topladığı 7 puanla C Grubu’nu 3. sırada tamamlayarak son 16 turuna yükselmişti. İtalya ise A Grubu’nda 4 galibiyet ve bir mağlubiyetin ardından 12 puanla ikinci sırada yer alarak Fransa’daki son 16 turunda yer alma hakkını yakalamıştı.

Türkiye, İtalya’ya üstünlük kurduğu takdirde Fransa-Finlandiya maçının kazananıyla çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Çeyrek final karşılaşması 24 Eylül Salı günü Nantes kentinde oynanacak.



