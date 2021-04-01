Türkiye Futbol Federasyonu'nu(TFF), "Bizim Çocuklar'ın" galibiyet primini belirledi. 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda Hollanda ve Norveç'i mağlup eden A Milli Takım'a, Türkiye Futbol Federasyonu maç başı 100’er bin Euro (960 bin TL) prim verdi. 100 bin Euro'nun prim sistemine göre dağılımı sağlandı.

Prim sistemine göre; ilk 11 oyuncusu 100 bin Euro(%100), karşılaşmaya sonradan dahil olan oyuncu 75 bin Euro(%75), kadroda yer alan oyuncu da 50 bin Euro(%50) kazandı.

Toplam tutar: 3 milyon 750 bin Euro / 35 milyon 962 bin 500 TL. (Ajansspor)











