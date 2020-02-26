FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri’nin birinci penceresi geride kaldı. Elemelerde D Grubu’nda yer alan Türkiye A Erkek Milli Takımı, Ankara’da ev sahipliği yaptığı ilk maçta Hollanda’ya 72-65, ikinci maçta deplasmanda İsveç’e 87-80 kaybederek beklenmeyen sonuçlar alsa da, Türk taraftarlar hem iç, hem dış sahada milli takımı yalnız bırakmadı. FIBA EuroBasket 2021 Elemeleri’ne, kıtanın her yerinde oynanan maçlarda büyük ilgi gösterildi.

İlk maçlarda oynanan 16 maçta, her salonda ortalama 5.500 kişi bulunurken, salonların doluluk oranı yüzde 80'in üzerindeydi ve çoğu salonda biletler maçların oynanacağı tarihten çok önce tükendi.

FIBA EuroBasket 2021 Elemeleri’nin 20-21 Şubat’ta oynanan ilk maçlarında en yüksek katılımın sağlandığı 5 karşılaşma şu şekilde:

1. 11.000 kişi – Polonya, Gliwice'deki Gliwice Arena’da oynanan Polonya - İsrail maçı

2. 10.100 kişi – Riga, Letonya'daki Riga Arena’da oynanan Letonya – Bosna Hersek maçı

3. 9.563 kişi – Ankara Arena'da oynanan Türkiye – Hollanda maçı

4. 7.099 kişi – Gürcistan Tiflis'teki Tiflis Spor Sarayı'nda oynanan Gürcistan – İsviçre maçı

5. 6.770 kişi – Finlandiya'nın Espoo kentindeki Espoo Metro Arena'da oynanan Finlandiya – Sırbistan maçı

Basketbolseverlerin Avrupa’da oynanan elemelere ilgisi, 23-24 Şubat tarihlerinde oynanan maçlarda da devam etti. Ayrıca, İsveç ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşma öncesi, 11 bin 390 bilet satılarak rekor kırıldığı açıklandı. Salonda bulunan 11 bin 390 basketbolseverin neredeyse yarısını ise Türkler oluşturdu.

FIBA EuroBasket 2021 Elemeleri’nin 23-24 Şubat’ta oynanan ikinci maçlarında en yüksek katılımın sağlandığı 5 karşılaşma şu şekilde:

1. 11.390 kişi – Stockholm, İsveç'teki Globe Arena'da oynanan İsveç – Türkiye maçı

2. 8.661 kişi – Zaragoza, İspanya'daki Pabellon Principe Felipe'de oynanan İspanya – Polonya maçı

3. 7.099 kişi – Perm, Rusya'daki Molot Spor Salonu'nda oynanan Rusya – Kuzey Makedonya maçı

4. 6.591 kişi – Litvanya Vilnius'taki Siemens Arena'da oynanan Litvanya – Çekya maçı

5. 5.257 kişi – Sırbistan'ın başkenti Belgrad’daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan Sırbistan – Gürcistan maçı

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde ikinci penceredeki maçlar 26-27 ve 29-30 Kasım tarihlerinde oynanacak. Türkiye A Erkek Milli Takımı 26 Kasım Perşembe günü Hırvatistan ve 29 Kasım Pazar günü Hollanda ile deplasmanda karşılaşacak