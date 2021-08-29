Ay-Yıldızlılar, ilk antrenmanı 30 Ağustos Pazartesi günü Riva'da yapacak.

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, Karadağ maçı öncesinde 31 Ağustos Salı günü saat 14.00'de Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millîler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 19.30'da gerçekleştirecek.

Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı 1 Eylül'deki Türkiye-Karadağ müsabakası, saat 21.45'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Millî Takım kafilesi, Cebelitarık karşılaşması için 2 Eylül Perşembe günü saat 15.00'de İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İspanya'nın Malaga kentine yolculuk edecek. Kafile daha sonra buradan karayolu ile konaklama yapacağı Cadiz'deki So/Sotogrande Oteli'ne geçecek.

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, 3 Eylül Cuma günü TSİ 20.30'da maçın oynanacağı Victoria Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Cebelitarık maçı öncesindeki son çalışma ise, TSİ 21.00'de bu statta gerçekleştirilecek.

Victoria Stadyumu'nda 4 Eylül Cumartesi günü oynanacak Cebelitarık-Türkiye karşılaşması, TSİ 21.45'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

A Milli Takım kafilesi Hollanda maçı için 5 Eylül Pazar günü TSİ 14.00'te Malaga'dan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Hollanda'nın Amsterdam kentine gidecek. Kafile aynı akşam bu kentte bir antrenman yapacak.

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, Hollanda maçı öncesinde 6 Eylül Pazartesi günü TSİ 20.30'da maçın oynanacağı Johan Cruijff Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Hollanda maçı öncesindeki son çalışma ise, TSİ 21.00'de bu statta gerçekleştirilecek.

Johan Cruijff Arena'da 7 Eylül Salı günü oynanacak Hollanda-Türkiye karşılaşması, TSİ 21.45'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

A Milli Takım kafilesi 8 Eylül Çarşamba günü Amsterdam'dan TSİ 15.00'da hareket edecek uçakla İstanbul'a dönecek.