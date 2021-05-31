Avrupa Şampiyonası için kampta bulunan A Milli Futbol Takımımızın 3 Haziran Perşembe günü Moldova ile oynayacağı karşılaşma D-Smart platformunda 85. Kanal TRT SPOR HD’den canlı ekrana gelecek.

Avrupa Şampiyonası’nın açılış maçında 11 Haziran Cuma günü 22.00’de Roma’da İtalya ile karşılaşacak olan A Millilerin bu maçı D-Smart 26. Kanal TRT 1 HD’den ekrana gelecek. Milliler grupta diğer 2 maçını ise Bakü’de oynayacak. ‘Bizim Çocuklar’ın 16 Haziran Çarşamba 19.00’da oynayacağı Galler maçı ve 20 Haziran Pazar günü 19.00’da oynayacağı İsviçre maçı da D-Smart 26. Kanal TRT 1 HD’den canlı yayınlanacak. A Milli Takımımızın maçları D-Smart ve D-Smart GO ile dünyanın her yerinden izlenebilecek.

Avrupa Şampiyonası boyunca D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta ekrana gelecek Euro 2020 Günlüğü Özel programıyla turnuvanın tüm heyecanı izleyenlere aktarılırken, A Milli Takımımızın maçlarının ardından ‘Bizim Çocuklar Özel’ programıyla da maç sonu değerlendirmeler izleyicilerle buluşacak. "Bizim çocuklar Özel" programında ünlü yorumcular milli maçımızı yorumlayacak.