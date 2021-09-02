2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 4'üncü maçında Türkiye, sahasında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Dört maç sonunda ikinci beraberliğini alan ay-yıldızlı ekip, puanını 8’e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Grubun diğer maçında Norveç ile Hollanda 1-1 berabere kaldı. Grupta Karadağ, Norveç ve Hollanda 7’şer puana sahip.

Milli takımın golleri, ilk yarıda Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı’dan geldi. Ay-yıldızlı ekibin, ilk yarıda Kaan Ayhan ile de bir şutu direkten döndü. Türkiye, gruptaki beşinci karşılaşmasını 4 Eylül’de deplasmanda Cebelitarık ile oynayacak.

Galibiyet özlemi 4 maça yükseldi

A Milli Takım ’ın Karadağ karşısında aldığı beraberlikle galibiyet özlemi 4 maça yükseldi. 2020 Avrupa Şampiyonası’ndaki (EURO 2020) grup maçlarında İtalya, Galler ve İsviçre’ye mağlup olan Türkiye, Karadağ karşısında da galibiyete ulaşamadı.

Milli takım, son galibiyetini 3 Haziran’da Almanya’da Moldova ile oynadığı hazırlık maçında 2-0’lık sonuçla elde etmişti.