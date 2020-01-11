Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Bağcılar Belediyesi işbirliği ile üniversite öğrencileri arasında düzenlenen anketle 2019 yılının haber kahramanları ve yılın en başarılı muhabir, köşe yazarı ve televizyon programcıları belirlendi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı düzenlenen ankette, Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine, 2019 yılında yayınlanmış hayata dair, insanı umutlandıran mutlu eden, hafızalarına yer etmiş haberler ile gazete ve televizyon dünyasından dikkat çeken isimlerden hangilerini başarılı buldukları soruldu.

2 bine yakın öğrencinin katıldığı ankette, 29 kategoride 2019’a damgasını vuran kurum ve kişiler belirlendi. Elemeleri geçerek spor dünyasındaki en prestijli organizasyonlardan biri olan EURO 2020’ye bilet alan Türkiye A Milli Takımı, “Yılın En Etkileyici Olayı” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ödüller, Bağcılar Wyndham Otel’de siyaset, iş, sanat, spor ve medya dünyasının önemli isimlerin katıldığı törenle sahiplerini buldu. A Milli Takım adına ödülü Milli Takım Protokol Müdürü Mehmet Kulaksızoğlu, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın elinden aldı.