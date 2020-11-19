A Milli Takım'ın C Ligi'nde muhtemel rakipleri
A Milli Takım, Macaristan maçını 2-0 kaybetti ve B Ligi 3.Grup'ta son sırada yer aldı. Toplamda 6 puan toplayan ancak ikili averajla Sırbistan'a geçilen A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi'nde kendi kalibresinin altında takımlarla eşleşecek. İşte o rakipler...
A Milli Takım, Macaristan maçını 2-0 kaybetti ve B Ligi 3.Grup'ta son sırada yer aldı. Toplamda 6 puan toplayan ancak ikili averajla Sırbistan'a geçilen A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi'nde kendi kalibresinin altında takımlarla eşleşecek. İşte o rakipler...
Slovakya
Moldova
Beyaz Rusya
Lüksemburg
Bulgaristan
Makedonya
Gürcistan
Estonya
Litvanya
Kazakistan
Faroe Adaları
Cebelitarık