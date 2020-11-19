A Milli Takım, Macaristan maçını 2-0 kaybetti ve B Ligi 3.Grup'ta son sırada yer aldı. Toplamda 6 puan toplayan ancak ikili averajla Sırbistan'a geçilen A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi'nde kendi kalibresinin altında takımlarla eşleşecek. İşte o rakipler...

Yunanistan

Kosova

Slovakya

Moldova

Beyaz Rusya

Lüksemburg

Bulgaristan

Azerbaycan

Makedonya

Gürcistan

Estonya

Litvanya

Kazakistan

Faroe Adaları

Cebelitarık



