A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi fikstür ve maç programı
A Milli Takımımızın 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi fikstürü açıklandı. B Ligi 3. Grup'ta Rusya, Sırbistan ve Macaristan ile eşleşen Ay-Yıldızlıların oynayacağı karşılaşmalar, 3 Eylül 2020'de başlayıp, 17 Kasım 2020'de sona erecek.
Milli Takım, ilk müsabakasında 3 Eylül 2020 tarihinde Macaristan'ı konuk edecek. 6 Eylül'de Sırbistan, 9 Ekim'de Rusya deplasmanına çıkacak olan Ay-Yıldızlılar, 12 Ekim'de Sırbistan ve 14 Kasım'da Rusya'yı ağırlayacak.
Milliler grubu 17 Kasım'daki Macaristan deplasmanı ile tamamlayacak.
UEFA Uluslar Ligi B Ligi fikstür
03.09.2020 - 20.45 - Türkiye - Macaristan
06.09.2020 - 20.45 - Sırbistan - Türkiye
09.10.2020 - 20.45 - Rusya - Türkiye
12.10.2020 - 20.45 - Türkiye - Sırbistan
14.11.2020 - 18.00 - Türkiye - Rusya
17.11.2020 - 20.45 - Macaristan - Türkiye
Uluslar Ligi ne zaman başlayacak?
UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları Eylül, Ekim ve Kasım 2020'de, Uluslar Ligi'ni kazanan takımın tespit edileceği finaller Haziran 2021'de, play-off müsabakaları ise Mart 2022'de oynanacak.
Uluslar Ligi'nin Dünya Kupası’na etkisi nedir?
Dünya Kupası Elemeleri’nin formatında büyük çapta bir değişiklik yaşanmadı. Gruplarını ilk sırada tamamlayan 10 takım, doğrudan Katar’da düzenlenecek finallere yükselecek. Play-Off maçlarının formatında ise bazı değişikliklere gidildi. İki aşamalı eleme turundan oluşacak Play-Off maçları sonrasında 3 takım daha finaller için vize alacak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan ancak 2022 Dünya Kupası eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen iki takım (toplam 12 ekip) bu maçlarda mücadele edecek.