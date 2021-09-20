A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz için Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Hamit Altıntop, "Selim Soydan ve Şenol Güneş'e hizmetleri için teşekkür ederim. Şenol Güneş'e hayatında sağlık ve başarı diliyorum. Selim ağabey ile devam ediyoruz. Eski milli futbolcu olarak böyle bir kararı vermekten, bu görevde bulunmaktan gurur duyuyorum. Bu zor görevi keyfe çevireceğimizden, sizleri de bu konuda ikna edeceğimizden eminim. Stefan Kuntz ile beraber, genç, modern ve taktiksel olarak en üst seviyede oynamayı hedefliyoruz. Bizim hedefimiz Türkiye'de futbol kültürünü ve sevgisini arttırmak. İnsanları eskisi gibi statlara getirmek ve eski gururu tekrar yaşatmayı hedefliyoruz. Sorumluluğumuz sadece iyi futbol değil, saha dışındaki duruşumuzla da bu durumu bağdaştırmak. Modern futbolu Stefan Kuntz ile hızlandırabiliriz. Hedefimiz çok büyük. Türkiye'nin hedefinin büyük olması gerekir. Şenol hocamızla anlaşıp vedalaştıktan sonra 25 hocayla görüşüp konuştuk. Bizim ülkemizin albenisi var ama bunu görmeyenler var. Hedefimiz çok büyük. Türkiye'nin hedefinin büyük olması gerekir. Son 5 maçımızın açıklaması yok. Bizim takımımız, hiçbir zaman bu kadar çaresiz ve donuk değildi. Şimdi bir takım şeyleri değiştirme zamanı. Eğitime ve bilime çok önem vereceğiz. Kuntz'un kendi tercih ettiği 2 yardımcısı olacak. Bir tane yerli de olacak. Tam kadroya netleştiği zaman açıklayacağız" dedi.





Nihat Özdemir, "Bugün Türk futbolu için yeni bir döneme başlıyoruz. Şenol Güneş hocamıza bugüne kadarki katkıları için teşekkür ediyorum. A Milli Takımımız herkes için vazgeçilmez tutkudur. 20 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz ve bunu başarmak için çalışacağız. 20 sene aradan sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz, bunu da başaracağız. Herkesi milli takımın etrafında birleşmeye davet ediyorum. Eğer Dünya Kupası'na katılamazsak gerekli dersleri çıkarıp yolumuza devam edeceğiz. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine hazırlanacağız. Ne skor alırsak alalım çocuklarımızı, hocamızı tartışma konusu yapmayalım. Stefan Kuntz'u, yerli-yabancı meselesinin içine çekerek yıpratmayalım. Bayrak bir değerli hocadan, diğer değerli hocaya geçmiştir. Biz kendisine güveniyoruz, uzun yıllar çalışmak istiyoruz. En büyük yardımcısı Hamit Altıntop olacak. Stefan Kuntz'la olan sözleşmemiz 3 yıllık, her kontratta olduğu gibi yine tazminat maddesi olacak. Şenol Güneş ile hak ettiği tazminatın yarısından azına anlaştık" dedi.

Stefan Kuntz, İlk olarak Hamit Altıntop beni aradığında çok gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Mutlu ve gururluyum ama işin büyük kısmı bundan sonra başlıyor. Bu imza töreninden sonra hepimiz tüm gücümüzle Norveç maçına hazırlanıp tamamen futbola odaklanacağız. Eşim bugün bile 'Bir yerde hata yaptıysak o da Türkiye'den erken ayrılmaktı' diyor. Burada olmak benim için bir tür evime geri dönmek gibi oldu. Sergen Yalçın'ı kenarda teknik direktör olarak görünce kahkaha attım. Beşiktaş 'ta yaşadığım 1 yılımı çok iyi hatırlıyorum. Aileme gelen teklifi ilk söylediğimde bana söyledikleri şu oldu 'Biz de Türkiye'ye gelebilir miyiz?' Sanırım bundan daha büyük bir iltifat yapamam. Kesinlikle Türkçe öğreneceğim. En kısa sürede oyuncularımla temasa geçeceğim. Almanya'da da Türkiye'deki baskı var ama buradaki gibi duygusal bakılmıyor. Başarılı bir milli takım antrenörü olmaktan sonra en Türk-Alman olmak da istiyorum. U-21 Takımı'ndaki yardımcım bilimsel konularda çok tecrübeliydi. Burada öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Onun yerine anadili Türkçe olan bir antrenörü tercih edeceğiz. 4 tane isim üzerinde odaklanıyoruz. Hayatımda oynadığım en iyi orta saha Sergen Yalçın'dı" dedi.