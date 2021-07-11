EURO 2020'de hayal kırıklığı yaratan A Milli Takımımız'da teknik direktör Şenol Güneş, geçtiğimiz hafta içi düzenlediği basın toplantısında, teknik kadroda da değişiklikler olacağının sinyallerini vermişti. Güneş, yardımcısı olarak görmek istediğini ifade ettiği ve geçen sezon Fenerbahçe 'de önce sportif direktör daha sonra son haftalarda hoca olarak çalışan Emre Belözoğlu'nu bu konuda ikna etmeyi başardı. Belözoğlu'nun yakın bir zamanda bu görevi üstleneceğinin resmen açıklanması bekleniyor.

Bektaş kulüp arıyor

Yine Sarı-Lacivertliler'de antrenör olan Volkan Demirel'e de kaleci hocası olarak teklif götürüldüğü ancak Demirel’in kariyerine bu pozisyonda devam etmek istemediği öğrenildi. Belözoğlu'nun gelişiyle ise Güneş'in 1 numaralı yardımcısı rolünü kaybedecek olan Bayram Bektaş'ın da kendisine kulüp aramaya şimdiden başladığı iddia ediliyor.

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