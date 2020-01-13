A Milli Futbol Takımı büyük bir başarı gösterip Euro 2020 finallerine katılmaya hak kazanmıştı. Haziran ayı içinde başlayacak turnuva öncesi Milli Takım'da sakatlık şoku yaşanıyor. Elemeler oynanırken Abdülkadir Ömür ve Dorukhan ile sarsılan A Milli Takım'da finallere kalmayı garantiledikten sonra iki önemli oyuncu Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı'da ciddi sakatlıklar yaşadı.

Merih Demiral

Elemelerde en çok süre alan ve en çok konuşulan isimlerden Merih Demiral, Juventus'un 2-1 kazandığı AS Roma maçında ön çapraz bağlarında kopma oldu ve sezonu kapattı. Merih'in turnuvaya yetişmesinin zor olduğu söyleniyor.

Yusuf Yazıcı

Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, Monaco ile oynanan maçta ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Milli oyuncunun çapraz bağları kopmuştu ve oyuncu İtalya'da ameliyat edilmişti. Yusuf Yazıcı'nın turnuvaya yetişmesi bekleniyor ancak performansı aynı seviyeye gelebilecek mi merak konusu

Dorukhan Toköz

A Milli Takım'ın Euro 2020 elemelerinde düzenli olarak forma giyen ancak Ekim ayı başında Alanyaspor mücadelesinde dizinden ciddi sakatlık geçiren Dorukhan Toköz halen resmi maçta giyemedi. Beşiktaş ile idmanlara başlayan Dorukhan'ın turnuvaya yetişmesi bekleniyor.

Abdülkadir Ömür

Milli Takım adına önemli oyunculardan biri olması beklenen Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, AEK ile oynanan maçta sakatlanmıştı. Sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür Almanya'da diz menisküsünden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Genç oyuncunun Mart ayı içinde sahaya dönmesi bekleniyor. Szonun büyük bir bölümünü kaçıran Abdülkadir'in nasıl döneceği yine bir başka merak konusu





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