2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçlar için Riva'da kamp giren A Millî Takımımızın aday kadrosuna takviye yapıldı. Buna göre, U21 (Ümit) Millî Takımımızdan Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım aday kadrosuna dâhil edildi.

A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer alan Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edildi ve bunun Cebelitarık ile Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağı belirlendi. Konuyla ilgili A Millî Takım'ın ve Olimpik Marsilya'nın sağlık ekipleri arasında görüşmeler gerçekleştirilirken, Cengiz'in tedavisine Türkiye'de başlanmasının uygun olacağı konusunda fikir birliğine varıldı.





Cengiz Ünder'in sağlık durumu

A Milli Takım aday kadrosunda yer alan Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edilmiş olup, bu sakatlığın futbolcunun Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağı belirlendi.

Konuyla ilgili A Milli Takım'ın ve Olimpik Marsilya'nın sağlık ekipleri arasında görüşmeler gerçekleştirildi ve Cengiz'in tedavisine Türkiye'de başlanmasının uygun olacağı konusunda fikir birliğine varıldı.

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