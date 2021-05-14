Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Türk futboluna yetiştirdiği değerler ile katkı sunan Bursaspor Kulübü, milli gurur yaşadı.

EURO 2020'de yer alacak olan A Millî Takım'ın turnuva öncesinde Antalya'da yapacağı kampın aday kadrosu belli olurken, kadroda yer alan 3 oyuncunun Bursaspor’un altyapısı olan Vakıfköy’den yetişmeleri dikkat çekti. Yeşil beyazlıların altyapısında futbol eğitimini alan savunmacı Mehmet Zeki Çelik, orta alan oyuncusu Ozan Tufan ve hücum oyuncusu Enes Ünal, A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen 30 kişilik kadroda yer aldı.

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