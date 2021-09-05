A Milli Takım aday kadrosunda yer alan ancak Premier Lig ekiplerinden Watford'a transferi sonrasında protokoller nedeniyle kampa katılamayan Ozan Tufan, Hollanda'daki kafileye dahil oldu.

İngiltere’nin uyguladığı koronavirüs tedbirleri nedeniyle Türkiye’nin Karadağ ile İstanbul’da oynadığı mücadelede yer alamayan Ozan Tufan, oturum izinleriyle ilgili işleri nedeniyle Cebelitarık ile deplasmanda oynanan karşılaşmada da forma giyememişti.

63 maça çıktı, 9 gol attı

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri grup 6. maçında Hollanda ile 7 Eylül akşamı deplasmanda karşılaşacak. A Milli Takım forması altında 63 maça çıkan Ozan Tufan, 9 gole imza atmıştı.



