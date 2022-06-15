A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Hedeflerimize ulaştık!

Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta A Milli Takımımız, Litvanya engelini 2-0'la geçti ve 4'te 4 yaparak 12 puanla zirveye yerleşti. 4 maçlık periyodu gol yemeden tamamlayan Ay-Yıldızlılar, B Ligi'ne yükselmek için avantajı kaptı.

'Oyuncularım için gurur verici'

Mücadelenin ardından teknik direktörümüz Stefan Kuntz da oynanan oyundan memnun olduğunu söyledi. Öğrencilerini tebrik ederek sözlerine başlayan Alman hoca, "Hedeflerimize ulaştık, hedeflerimiz neydi? 4 maçı da galibiyetle tamamlamak ve gol yememek... Alt unsurlar da var tabii. Paslarımızdaki isabet oranında başarılıydık, yüzde 90'ın üzerinde bir isabet oranı kaydettik, bu oyuncularım için gurur verici. Bazı şeylerin temeli olabilir, bunun üzerine gidebiliriz. Taraftarımıza teşekkür ederiz her yerde bize destek vererek adeta oyuncularımıza kanat taktılar. Kupa kazanmadık, ayaklarımızın yere basması lazım ancak istek arzu önemliydi. Kitabımızın ilk bölümünü etkileyici bir şekilde yazdık artık analizlerimizi yapıp kitabın ikinci bölümüne yani Eylül ayına odaklanacağız" dedi.

'Mental çalışmalar yaptık'

Takımla ilgili yapılan hazırlıklara da değinen Kuntz, "Çok çalışmalar yaptık, yoga ve mental çalışmaları denedik. Milli takımın değerleri nelerdir diye de çalışma yaptık, milli takım oyuncusunun sahip olması gereken özellikler nelerdir diye de sorduk. Hepsi birlikteliğe katkı sağladı. Lider oyuncu sayımız fazla. Hakan bunlardan biri, Cengiz'le de çok konuştuk, Dorukhan'la da sağlıklı görüşmeler yaptık. Bu oyunculardan fikir de aldık. Belli noktalarda geri gidişlerimiz olabilir ama bu yaptıklarımız ilerde daha net görülecek" ifadelerini kullandı.







