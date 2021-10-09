A Milli Takımımız'ın başında ilk maçına çıkan Stefan Kuntz 1-1 sona eren Norveç karşılaşmasını değerlendirdi. Oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu söyleyen Alman hoca, "Planlarımızdan bahsetmiştik, bunlardan biri de ilerde basıp, baskıyla beraber hata yapmalarını bekleyip gol atmaktı. Bu taktiğimiz tuttu, attık. Bundan sonra Norveç kontrolü ele aldı. Hızlı paslaşmalar ve saha dişi dizilişleri sayesinde onlara reaksiyon gösteremedik, cevap veremedik. Her şeye rağmen mücadelemiz iyiydi" dedi.

Oyunculara söylediklerini anlattı

Sonuca rağmen sevindirici bir gelişmenin olduğunu belirten Kuntz, "İkinci yarıya başlarken ufak dokunuşlar yaptık, bu dokunuşlarla oyunu kontrol eden taraf olduk. Ona sevindim. Aslında korner ve duran toplara karşı genel olarak iyi savunduk, gol olan pozsiyonda birebirle ilgili hata yaptık, bu da gole sebebiyet verdi. Tabii belli pozisyonlarda da şansın olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki gol pozisyonu, çalışılmış bir stratejiydi. Maçtan önce takıma 'Var gücünüzle oynayın, tüm kalbinizi verin' dedik. Oyuncularım da bunu yaptı, bunu başardılar. Bu anlamda memnunum" ifadelerini kullandı.

Stefan Kuntz sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Bu güzel seyircimize galibiyet armağan etmek isterdik, ama olmadı. Beraberlikle sonuçlandı, hayallerimiz devam ediyor. Umarım hayallerimiz gerçekleşir. Artık bundan sonra 9 puanı almamız lazım. Bu yol üzerinde ikramda bulunacak takımlar olursa, bunları kaçırmayacağız."

Kuntz basın toplantısında ise şunları söyledi:

Fenerbahçe 'nin kalecisine (Altay Bayındır) kaleyi teslim etseydim belki herkes memnun olurdu ama kalecimiz de bu şansı hak ediyordu. Ben kolaya kaçmadım. Caner'e aynı şekilde uzun zaman sonra şans verdik...

Elbette bir zaferle ayrılmak isterdik bugünkü maçtan ki umut filizimiz daha hızlı büyüsün. Bu filizimiz şu an küçük halde. Bu takım içerisinde bir güven var ve öz güven zafiyeti var. Maç içinde gücümüz tükenmeye başlayınca Norveç birkaç şans buldu. Köşe topları ve taç atışlarını çalışmıştık ve 3-4 köşe vuruşunu iyi savunduk ama gol pozisyonunda orta yapılmasını engelleyemedik. Sanırım bu konularda iyileşme potansiyelimiz var. Ve tabii ki bunu geliştirmeyi istiyoruz.

Yeni sistemimiz var. Çapraz uzun toplar attık, onlar da başarılıydı. Şu an önemli olan 3 maçta 9 puan toplamak çünkü eleme turlarından çıkabilmek için kapı bir daha aralanırsa bu kapıdan geçmeye hazır olmalıyız. Bakalım ondan sonra yola nasıl devam edeceğiz.



