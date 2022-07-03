A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş'lı futbolcularla birlikte
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Milli Takım Tesisleri Riva'da sürdüren Beşiktaş'ı bugün Stefan Kuntz karşıladı. Alman çalıştırıcı, Siyah-Beyazlılar'ın idmanı sonrasında önce Valerien Ismael'le ardından da Kara Kartal'ın milli futbolcularıyla bir araya geldi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yeni sezon hazırlıklarını milli takımın tesisleri olan Riva'da sürdüren Beşiktaş 'ı ziyaret etti. Alman hoca, Siyah-Beyazlılar'ın idmanı sonrasında önce teknik direktör Valerien Ismael ile görüştü, ardından Kara Kartal'ın milli futbolcularıyla bir araya geldi.
Ziyaret sırasında samimi görüntüler ortaya çıkarken, Beşiktaş cephesi de bu misafirperverlikten oldukça memnun oldu.