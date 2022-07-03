A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yeni sezon hazırlıklarını milli takımın tesisleri olan Riva'da sürdüren Beşiktaş 'ı ziyaret etti. Alman hoca, Siyah-Beyazlılar'ın idmanı sonrasında önce teknik direktör Valerien Ismael ile görüştü, ardından Kara Kartal'ın milli futbolcularıyla bir araya geldi.

Ziyaret sırasında samimi görüntüler ortaya çıkarken, Beşiktaş cephesi de bu misafirperverlikten oldukça memnun oldu.