Faroe Adaları'nı 4-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup eden Ay-Yıldızlılar, Uluslar Ligi'ndeki ikinci sınavında Litvanya'yı 6-0'la geçti. Puanını 6 yapıp liderliğini sürdüren Ay-Yıldızlılar'da teknik direktörümüz Stefan Kuntz da maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Oyundan ve oyuncularından memnun olduğunu kaydeden Alman hoca, "Goller attık, mutluyuz. Amacımız çok gol bulup, yememekti. İlk maçta iyi yaptığımız şeyleri devam ettirmek istiyorduk, başardık. Türkiye A Milli Takımı 3 yeni oyuncu kazandı. Doğan, Eren ve Cenk, onları da tebrik ediyorum. Takım ruhunun büyüdüğünü, geliştiğini söyleyebiliriz. Kulübede olan deneyimli isimlerimizin de sahadaki arkadaşlarına vermiş olduğu destek beni memnun etti" dedi.

Mücadeleyi 1 gol ve 2 asistle tamamlayarak yıldızlaşan Halil Dervişoğlu hakkında sorulan soruya da Kuntz, "Kadroyu ilk açıkladığımızda 'Halil neden kadroda?' diye soranlar olmuştu. Ama çok yetenekli oyuncu bugün de neden seçildiğini gösterdi. İyi çalışıyor, sıkı, hiç vazgeçmeyen bir tarzı var. Bugün de çok çalıştı ve son dakikalarda golünü attı" ifadelerini kullandı.





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