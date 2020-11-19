A Milli Takım son 8 maçta 1 galibiyet aldı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki altıncı ve son maçında Macaristan'a deplasmanda 2-0 yenildi. Macaristan'ı yenmesi halinde A Ligi'ne yükselecek ay-yıldızlı ekip, aldığı mağlubiyetle 6 puanda kalıp, C Ligi'ne düştü. Türkiye böylece oynadığı son 8 maçta tek galibiyet elde edebildi.

Bu süreçteki iki yenilgisini de Macaristan karşısında yaşayan ay-yıldızlı ekip, 5 beraberlik alırken, yalnızca 1 kez kazandı. Bu maçlarda 11 gol atan milli takım, kalesinde ise 14 gol gördü.

Türkiye 0-1 Macaristan

Sırbistan 0-0 Türkiye

Rusya 1-1 Türkiye

Sırbistan 2-2 Türkiye

Türkiye 3-2 Rusya

Macaristan 2-0 Türkiye

Almanya 3-3 Türkiye

Hırvatistan 3-3 Türkiye





Şenol Güneş'in 50. resmi maçında 10. yenilgi

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 50. resmi maçta Macaristan'a kaybetti. Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde oynadığı 50. resmi maçta 10. yenilgisini aldı. 28 maçı kazanan ay-yıldızlı ekip, 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 85 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gol gördü.



