Türkiye Futbol federasyonu, A Milli Takımımızın Portekiz’i eleyip play-off finaline kalması halinde İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle Türkiye’de yapacağı karşılaşma Konya’da oynanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

A Millî Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda 24 Mart 2022’de Portekiz ile deplasmanda yapacağı müsabaka, Porto’da oynanacak. Dragão Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı maç, TSİ 22.45’te başlayacak.

Ayrıca TFF Yönetim Kurulu, A Millî Takımımızın Portekiz’i eleyip play-off finaline kalması halinde İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle Türkiye’de yapacağı karşılaşmanın Konya’da oynanmasını kararlaştırdı. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak karşılaşma saat 21.45’te başlayacak.

Öte yandan, A Millî Takımımızın Portekiz müsabakasının ardından turnuvaya veda etmesi halinde, İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile Mart 2022’deki millî maç takvimi içerisinde Türkiye’de özel bir maç yapacak. Bu karşılaşma ile ilgili detaylar daha sonra duyurulacak.







