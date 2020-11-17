A Milli Takım Macaristan’da

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında yarın deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, polis önlemleri altında Budapeşte’deki konaklayacağı otele yerleşti.

A Milli Futbol Takımı'nı Uluslararası Ferenc Liszt Havalimanı'nda Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve beraberindeki heyet karşıladı. Milliler, havalimanından otobüsle konaklayacakları otele polis eskortuyla geçti. Millilerin konaklayacağı otelin hemen yanındaki yollar polisler tarafınca yaya geçidine kapatılırken, alınan sıkı önlemler dikkat çekti. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile milli kaleci Mert Günok, karşılaşmanın oynanacağı Puskas Arena'da TSİ 21.00'de düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Milli takım, TSİ 21.30'da statta yapacağı antrenmanla Macaristan maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

KAFİLEDEKİ İSİMLER

Milli takımın Macaristan maçı kafilesinde bulunan oyuncular şöyle:

Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır - Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ömer Bayram - Berkay Özcan, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç - Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Kenan Karaman

KARŞILAŞMA YARIN SAAT 22.45'TE

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki son maçında yarın saat 22.45'te Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Puşkan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomaš Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.