A Milli Takım kampına sürpriz ziyaret

A Milli Futbol Takımımızın İzlanda Keflavik Havaalanı'nda maruz kaldığı muameleyle birlikte iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti. Ancak dün milli takımımızın kampına sürpriz bir ziyaret yapıldı.

Ülkemizde Gençlerbirliği ve Karabükspor formaları giyen Olafur Ingi Skulason, A Milli Takımımızın kamp yaptığı otele bir ziyarette bulundu.

Burada Gençlerbirliği'nde beraber top koşturduğu İrfan Can Kahveci ve diğer futbolcularla sohbet eden 36 yaşındaki oyuncu bu tutumuyla takdir topladı. (Ajansspor)



