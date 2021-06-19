A Milli Takım için son 16 ihtimali arttı! D Grubu karıştı...
A Milli Takım, Euro 2020'de ilk 2 maçını kaybetti ve gruptan çıkma konusunda işini oldukça zora soktu. Grubunu üçüncü bitirecek takımlar arasında en iyi 4 takımın da son 16 bileti alacağı turnuvada, D Grubu'nda alınan sonuçlar ihtimalleri arttırdı. İşte A Milli Takım'ın son 16'ya kalabilmesi için gereken ihtimaller...
A Milli Takım , Euro 2020'de ilk 2 maçını kaybetti ve gruptan çıkma konusunda işini oldukça zora soktu. Grubunu üçüncü bitirecek takımlar arasında en iyi 4 takımın da son 16 bileti alacağı turnuvada, D Grubu'nda alınan sonuçlar ihtimalleri arttırdı. İşte A Milli Takım'ın son 16'ya kalabilmesi için gereken ihtimaller...
D Grubu ikinci maçları berabere bitti. İngiltere ile İskoçya golsüz berabere kalırken, Hırvatistan ile Çekya 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı. Son maçlar öncesinde
1.Çekya 4 puan +2
2.İngiltere 4 puan +1
3.Hırvatistan 1 puan -1
4.İskoçya 1 puan -2
Son maçlar: Çekya-İngiltere, Hırvatistan-İskoçya
En önemli sonuç: Hırvatistan - İskoçya maçının berabere bitmesi...
A Milli Takım, son hafta maçında İsviçre karşısında kazanıp puanını 3 yaparsa ve Hırvatistan ile İskoçya berabere kalırsa her iki takım da 2'şer puanda kalacağı için Bizim Çocuklar, puan farkıyla bir rakibini devre dışı bırakabilir.
Averaja kalabilir
A Milli Takım için en önemli gruplardan biri de B Grubu
1.Belçika 6 puan +4
2.Finlandiya 3 puan 0
3.Rusya 3 puan -2
4.Danimarka 0 puan -2
Son maçlar: Finlandiya-Belçika, Rusya-Danimarka
Danimarka son maçında Rusya karşısında galip gelir ve Finlandiya'da güçlü Belçika'ya kaybederse üç takım da grubunu 3'er puanla bitirecek. Bu durumda Rusya'nın -3 ya da daha kötü averajla bitirme durumu var. Eğer Belçika'da Finlandiya karşısında 4 farklı galip gelirse, Danimarka da Rusya'ya en az 2 fark atarsa A Milli Takım'ın galibiyeti son 16'yı getirme ihtimalini arttıracak.
A Milli Takım'ın İtalya maçında 3-0 kaybetmesi, Galler maçında da son anlarda yediği golle farkı açılması averaj hesaplarında işi zora soktu. D Grubu'ndaki ihtimal gibi diğer gruplardan da puan üzerinde avantaj yakalama ihtiyacı ya da farklı galibiyet alabilmek önem kazandı
E - F Gruplarında ikinci maçlar 19 Haziran Cumartesi oynanacak. E Grubu'nda İspanya-Polonya maçı oynanacak ayrıca F Grubu'nda Macaristan-Fransa, Portekiz-Almanya mücadeleleri var