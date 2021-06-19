A Milli Takım için son 16 ihtimali arttı! D Grubu karıştı...

A Milli Takım , Euro 2020'de ilk 2 maçını kaybetti ve gruptan çıkma konusunda işini oldukça zora soktu. Grubunu üçüncü bitirecek takımlar arasında en iyi 4 takımın da son 16 bileti alacağı turnuvada, D Grubu'nda alınan sonuçlar ihtimalleri arttırdı. İşte A Milli Takım'ın son 16'ya kalabilmesi için gereken ihtimaller...

D Grubu ikinci maçları berabere bitti. İngiltere ile İskoçya golsüz berabere kalırken, Hırvatistan ile Çekya 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı. Son maçlar öncesinde

1.Çekya 4 puan +2

2.İngiltere 4 puan +1

3.Hırvatistan 1 puan -1

4.İskoçya 1 puan -2

Son maçlar: Çekya-İngiltere, Hırvatistan-İskoçya





En önemli sonuç: Hırvatistan - İskoçya maçının berabere bitmesi...

A Milli Takım, son hafta maçında İsviçre karşısında kazanıp puanını 3 yaparsa ve Hırvatistan ile İskoçya berabere kalırsa her iki takım da 2'şer puanda kalacağı için Bizim Çocuklar, puan farkıyla bir rakibini devre dışı bırakabilir.





Averaja kalabilir

A Milli Takım için en önemli gruplardan biri de B Grubu

1.Belçika 6 puan +4

2.Finlandiya 3 puan 0

3.Rusya 3 puan -2

4.Danimarka 0 puan -2

Son maçlar: Finlandiya-Belçika, Rusya-Danimarka

Danimarka son maçında Rusya karşısında galip gelir ve Finlandiya'da güçlü Belçika'ya kaybederse üç takım da grubunu 3'er puanla bitirecek. Bu durumda Rusya'nın -3 ya da daha kötü averajla bitirme durumu var. Eğer Belçika'da Finlandiya karşısında 4 farklı galip gelirse, Danimarka da Rusya'ya en az 2 fark atarsa A Milli Takım'ın galibiyeti son 16'yı getirme ihtimalini arttıracak.





A Milli Takım'ın İtalya maçında 3-0 kaybetmesi, Galler maçında da son anlarda yediği golle farkı açılması averaj hesaplarında işi zora soktu. D Grubu'ndaki ihtimal gibi diğer gruplardan da puan üzerinde avantaj yakalama ihtiyacı ya da farklı galibiyet alabilmek önem kazandı

E - F Gruplarında ikinci maçlar 19 Haziran Cumartesi oynanacak . E Grubu'nda İspanya-Polonya maçı oynanacak ayrıca F Grubu'nda Macaristan-Fransa, Portekiz-Almanya mücadeleleri var







