A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Türkiye puan durumu...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, 8. maçında Letonya'yı 2-1 mağlup etti. Grubumuzda lider olan Hollanda, Cebelitarık'ı 6-0'la rahat geçti. İkincilik için kapıştığımız Norveç ise Elyounoussi'nin golleriyle Karadağ'ı 2-0 mağlup etti. Her iki takım da grupta son iki maça avantajlı çıkacak. A Milli Takım 'ın kalan iki maçı kazanıp Norveç'in kaybetmesini bekleyecek. Gözler bu nedenle Hollanda ile Norveç arasında oynanacak mücadelede olacak. Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl gider? Milli Takım gruptan nasıl çıkar? G Grubu puan durumu , kalan maçlar ve detaylar haberimizde.

Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl gider? Milli Takım gruptan nasıl çıkar?

A Milli Takım Letonya'yı mağlup etti ve puanını 15'e çıkarttı. Hollanda grupta lider ve Türkiye'nin liderlik şansı kalmadı. Play-Off oynamak için Norveç'in maç kaybetmesini bekleyeceğiz. Norveç Letonya ile sahasında, Hollanda ile deplasmanda karşılaşacak. Norveç Hollanda maçını kaybeder A Milli Takım iki maçını da kazanırsa Türkiye grupta ikinci sıraya yükselecek ve Play-Off oynama şansı yakalayacak. Letonya rakipleriyle berabere kalırsa ve Türkiye maçlarını kazanırsa bu kez averaja bakılacak. Norveç'in şuan +9 averajı var. Türkiye'nin Cebelitarık'ı farklı yenerek averajda Norveç'in önüne geçmesi gerekiyor.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu puan durumu

1- Hollanda / 19 puan

2- Norveç / 17 puan

3- Türkiye / 15 puan

4- Karadağ / 11 puan

5- Letonya / 5 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

Türkiye fikstürü

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ / 2-2

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye / 0-3

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye / 6-1

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç / 1-1

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye /1-1

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç takvimi

1. Hafta: 24-25 Mart 2021

2. Hafta: 27-28 Mart 2021

3. Hafta: 30-31 Mart 2021

4. Hafta: 1-2 Eylül 2021

5. Hafta: 4-5 Eylül 2021

6. Hafta: 7-8 Eylül 2021

7. Hafta: 8-9 Ekim 2021

8. Hafta: 11-12 Ekim 2021

9. Hafta: 11-13 Kasım 2021

10. Hafta: 14-16 Kasım 2021

Play-Off: 24, 25, 28, 29 Mart 2022