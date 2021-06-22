A Milli Takım finallerin en kötü 2. takımı oldu

EURO 2020 A Grubu’nda sıfır çeken ve bir gol atabilen Türkiye büyük hüsran yaşadı. Tarihi başarısızlık rakamlara da yansıdı. OPTA’nın analizinde, 3 maçta ay-yıldızlıların kalesine tam 56 şut çekildi. Turnuva tarihinde EURO 2012’de kalesine 62 şut gelen İrlanda’dan sonra en kötü ikinci savunma rakamı oldu. Maç başına 7.7 isabetli şut ortalamasına ulaşan bu istatistikle birlikte de EURO 2004’te kalesine maç başına 8.1 şut gelen Bulgaristan’ın arkasında yer aldık.

En kötü ilkler

Avrupa Şampiyonası elemelerinde 10 maçta sadece 3 gole izin veren Şenol Güneş ve ekibi, EURO 2020’ye gelindiğinde ise bir anda 3 karşılaşmada 8 gol yiyen bir takıma dönüştü. Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihinde 8 golle en fazla gol yediği ve eksi 7 ile en düşük gol averajında kaldığı grup aşamasını yaşadı.

Milliler, Danimarka’dan sonra iki Avrupa Şampiyonası’nda (1996 ve 2020) üç grup maçını da kaybederek turnuvaya veda eden ikinci ülke oldu ve adeta dibe vurdu. (Skorer)