A Milli Takım, 'En iyi birinci' fırsatını zora soktu!

Uluslar Ligi C Ligi Grup 1'de Türkiye, Faroe Adaları karşısındaki şok sonuca rağmen C Ligi'ndeki 4 grup içerisindeki en iyi birinci unvanını henüz kaybetmedi ama çok büyük sıkıntıya soktu! Eğer EURO 2024 finallerine grup aşamasından katılamazsak, Uluslar Ligi'nde grubu zirvede bitirdiğimiz için Play-Off'tan turnuvaya katılma şansımız var. Muhtemel rakiplerimiz; (Finallere direkt gidenlerin yerini, en iyi puana sahip alttaki diğer ülkeler alacak.) C Ligi'nde Grup 2'den Yunanistan, Grup 3'ten Kazakistan ve Grup 4'ten Gürcistan.

Kazakistan altımızda

Grup 3'ün lideri Kazakistan, son maçında Azerbaycan'a 3-0 (d) kaybetti ve 13 puan +2 averajda kalarak otomatikman en iyi birinci yarışında bizim altımızda kaldı. Bu akşam Grup 4'te 13 puanlı liderliği kesinleşen +12 averajlı Gürcistan, Cebelitarık (d) ile karşılaşacak.. Ve son olarak yarın Grup 2'de zirveyi garantileyen 12 puan ve +6 averajlı Yunanistan da, Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak. Bu iki maçtan çıkacak sonuç, Türkiye dahil 4 ülke arasındaki sıralamayı belirleyecek.

Mart 2024'te gerçekleşecek

EURO 2024 Play-Offları'nda tek maç üzerinden oynanacak yarı finaller ve final maçları için sıralama çok önemli. Çünkü C Ligi'nin en iyi birincisi 4. ile, 2.'si de 3. ile yarı finali 21 Mart 2024'te sahasında oynama fırsatı yakalayacak. 26 Mart 2024'te finallere gidecek takımı belirleyecek final maçının hangi ülkenin evinde olacağı ise kura çekimiyle netlik kazanacak. Bu arada EURO 2024 grup elemeleri kura çekimi 9 Ekim'de çekilecek. Umarız işimiz hiç Play-Off'a kalmaz ve elemelerde grubumuzda ilk iki sırada yer alarak 14 Haziran-14 Temmuz 2024'te Almanya'nın ev sahipliğindeki finallere direkt gideriz.

Çağrı Davran

