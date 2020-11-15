A Milli Takım, Dünya Kupası elemelerinde 2. Torba'da
A Milli Futbol Takımı, Rusya karşısında 3-2 galip geldi ve FIFA sıralamasında rakibini geçmeyi başardı. Bu maçtan alınan puanlarla A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası elemeleri kura çekimine 2. torbadan girmeyi garantiledi
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya karşısında 3-2 galip geldi ve önemli bir galibiyet aldı. Grupta ilk kez kazanan ve liderlik için iddiasını arttıran A Milli Takım aynı zamanda ilk kez Rusya karşısında galip geldi.
Rusya galibiyeti aynı zamanda FIFA sıralamasında Milli Takım'ın rakibini geçmesini sağladı. Bu maçtan alınan puanlarla A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası elemeleri kura çekimine 2. torbadan girmeyi garantiledi
2022 Dünya Kupası elemeleri kura çekimi 7 Aralık'ta gerçekleştirilecek
1. Torba
Belçika
Fransa
İngiltere
Portekiz
İspanya
Hırvatistan
Almanya
Danimarka
İtalya
Hollanda
2. Torba
İsviçre
Polonya
İsveç
Galler
Ukrayna
Avusturya
Türkiye
Slovakya