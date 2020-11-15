A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya karşısında 3-2 galip geldi ve önemli bir galibiyet aldı. Grupta ilk kez kazanan ve liderlik için iddiasını arttıran A Milli Takım aynı zamanda ilk kez Rusya karşısında galip geldi.

Rusya galibiyeti aynı zamanda FIFA sıralamasında Milli Takım'ın rakibini geçmesini sağladı. Bu maçtan alınan puanlarla A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası elemeleri kura çekimine 2. torbadan girmeyi garantiledi

2022 Dünya Kupası elemeleri kura çekimi 7 Aralık'ta gerçekleştirilecek

1. Torba

Belçika

Fransa

İngiltere

Portekiz

İspanya

Hırvatistan

Almanya

Danimarka

İtalya

Hollanda





2. Torba

İsviçre

Polonya

İsveç

Galler

Ukrayna

Avusturya

Türkiye

Slovakya