A Milli Takım, Cebelitarık maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, yarın akşam deplasmanda Cebelitarık ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme beşinci maçı öncesindeki son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı Victoria Stadı’nda gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti ve Cebelitarık müsabakasının taktik uygulamasıyla son buldu. Kampa dün gece katılan Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak da antrenmanda yer aldı. Sarı kart cezası nedeniyle bu maçta oynamayacak olan Burak Yılmaz ile Abdülkerim Bardakçı, otelde kalarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Millî Takımım'ın antrenmanını TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Akıncıoğlu, Nuri Akın, İsmail Erdem ve A Milli Takım 'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

Cebelitarık-Türkiye karşılaşması 4 Eylül Cumartesi akşamı TSİ 21.45'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.