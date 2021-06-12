A Milli Takım böylesini görmedi! 3 şut..

Euro 2020 açılış maçında A Milli Takım , İtalya'ya 3-0 kaybetti. İlk yarıyı şut çekemeden geçen A Milli Takım adına ikinci yarıda Cengiz, Burak ve Merih birer şut denedi. Toplamda 3 şut çekebilen ve kaleyi bulamayan A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası tarihinde oynadığı 16. maçta en az şut çektiği maçını oynadı





A Milli Takım aynı zamanda 3.kez bir Avrupa Şampiyonası maçını lkaleyi bulamadan bitirdi. A Milli Takım daha önce Euro 2016'da 3-0 kaybettiği İspanya maçında ve ilk turnuva maçı olan Euro 96'daki 1-0 kaybedilen Hırvatistan maçını isabetli şut çekemeden bitirmişti.







