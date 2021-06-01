A Milli Takım, Antalya kampını tamamladı

A Milli Takım, EURO 2020 öncesinde Antalya'da yaptığı hazırlık kampını bu akşamki antrenman ile tamamladı. Ay-Yıldızlılar, son çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Gine maçında oynayan oyuncular yenileme idmanı yaparlarken, diğer futbolcular ısınma hareketinden sonra istasyon ve top kazanma çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Çalışmaya Mahmut Tekdemir katılmazken, Yusuf Yazıcı ve Merih Demiral bireysel performans antrenörü ile antrenman yaptı.

Milliler 2 Haziran Çarşamba günü saat 12.00'de THY'ye ait özel uçakla Almanya'ya gidecek ve turnuva öncesi son hazırlık maçını 3 Haziran Çarşamba günü Paderborn kentinde Moldova ile yapacak.