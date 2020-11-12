A Milli Takım 3 yıldır hazırlık maçı kaybetmiyor

A Milli Futbol Takımı, sahasında oynadığı Hırvatistan maçını 3-3 berabere bitirdi. Son iki özel maçı aynı skorla biten A Milli Takım, son 11 hazırlık maçını kaybetmedi. En son 2017 yılı Kasım ayında Arnavutluk karşısında 3-2 kaybeden A Milli Takım, son üç yılda hazırlık maçı bir başka deyişle özel maç kaybetmedi. Son 60 yılda böyle uzun bir dönem ilk kez yaşandı. En son 1957-1960 arasında 3 yıl hazırlık maçı kaybetmeyen A Milli Takım, önceki yıllarda hazırlık maçlarında konsantre olamadığı için eleştiri alıyordu





TÜRKİYE 3-3 HIRVATİSTAN 11.11.2020 ÖZEL MAÇ A Milli

ALMANYA 3-3 TÜRKİYE 07.10.2020 ÖZEL MAÇ A Milli

TÜRKİYE 2-0 ÖZBEKİSTAN 02.06.2019 ÖZEL MAÇ A Milli

TÜRKİYE 2-1 YUNANİSTAN 30.05.2019 ÖZEL MAÇ A Milli

TÜRKİYE 0-0 UKRAYNA 20.11.2018 ÖZEL MAÇ A Milli

TÜRKİYE 0-0 BOSNA 11.10.2018 ÖZEL MAÇ A Milli

RUSYA 1-1 TÜRKİYE 05.06.2018 ÖZEL MAÇ A Milli

TUNUS 2-2 TÜRKİYE 01.06.2018 ÖZEL MAÇ A Milli

TÜRKİYE 2-1 İRAN 28.05.2018 ÖZEL MAÇ A Milli

KARADAĞ 2-2 TÜRKİYE 27.03.2018 ÖZEL MAÇ A Milli

TÜRKİYE 1-0 İRLANDA CUM. 23.03.2018 ÖZEL MAÇ A Milli

TÜRKİYE 2-3 ARNAVUTLUK 13.11.2017 ÖZEL MAÇ A Milli