A Milli Takım 2020'de maç kazanamadı

2020 yılının Dünya üzerinde olumsuz bir etkisi olurken bu durumdan A Milli Futbol Takımı da etkilendi. 2020 yılında özel ve resmi toplam 5 maça çıkan A Milli Takım bu maçlarda dört beraberlik bir yenilgi aldı

14 Ekim 2020, Çarşamba 23:48 Son Güncelleme:
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A Milli Takım 2020'de maç kazanamadı

2020 yılı Dünya üzerinde olumsuz bir etkisi oldu. Koronavirüsü salgını dışından yaşanan sıkıntılar hayatın her alanına etki etti. Bu durumdan A Milli Futbol Takımı da etkilendi. 2020 yılında özel ve resmi toplam 5 maça çıkan A Milli Takım bu maçlarda dört beraberlik bir yenilgi aldı.

TÜRKİYE 2-2 SIRBİSTAN 14.10.2020 UEFA ULUSLAR LİGİ

RUSYA 1-1 TÜRKİYE 11.10.2020 UEFA ULUSLAR LİGİ

ALMANYA 3-3 TÜRKİYE 07.10.2020 ÖZEL MAÇ

SIRBİSTAN 0-0 TÜRKİYE 06.09.2020 UEFA ULUSLAR LİGİ

TÜRKİYE 0-1 MACARİSTAN 03.09.2020 UEFA ULUSLAR LİGİ

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