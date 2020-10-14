2020 yılı Dünya üzerinde olumsuz bir etkisi oldu. Koronavirüsü salgını dışından yaşanan sıkıntılar hayatın her alanına etki etti. Bu durumdan A Milli Futbol Takımı da etkilendi. 2020 yılında özel ve resmi toplam 5 maça çıkan A Milli Takım bu maçlarda dört beraberlik bir yenilgi aldı.

TÜRKİYE 2-2 SIRBİSTAN 14.10.2020 UEFA ULUSLAR LİGİ

RUSYA 1-1 TÜRKİYE 11.10.2020 UEFA ULUSLAR LİGİ

ALMANYA 3-3 TÜRKİYE 07.10.2020 ÖZEL MAÇ

SIRBİSTAN 0-0 TÜRKİYE 06.09.2020 UEFA ULUSLAR LİGİ

TÜRKİYE 0-1 MACARİSTAN 03.09.2020 UEFA ULUSLAR LİGİ