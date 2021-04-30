A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Milletler Ligi maç programı belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi’nde verecek. Organizasyon, dünya genelinde devam eden koronavirüs pandemisi sebebiyle fanus sistemiyle İtalya’nın ev sahipliğinde Rimini’de düzenlenecek.
25 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda milli takım; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland ile mücadele edecek. FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde her takım, 15 maç oynayacak. Oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde genel sıralamada ilk 4’te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı elde edecek. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran tarihlerinde oynanacak.
2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018’de 2'ncilik, 2019’da 4'üncülük elde etti.
A Milli Takım’ın Voleybol Milletler Ligi’ndeki maç programı şu şekilde:
25 Mayıs 13.00 Türkiye - Sırbistan
26 Mayıs 22.00 Türkiye - İtalya
27 Mayıs 19.00 Polonya - Türkiye
31 Mayıs 17.00 Kanada - Türkiye
1 Haziran 11.00 Türkiye - Almanya
2 Haziran 17.00 Çin - Türkiye
6 Haziran 14.00 Türkiye - Tayland
7 Haziran 13.00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti
8 Haziran 13.00 Türkiye - Rusya
12 Haziran 14.00 Japonya - Türkiye
13 Haziran 11.00 Türkiye - Belçika
14 Haziran 22.00 A.B.D. - Türkiye
18 Haziran 22.00 Türkiye - Hollanda
19 Haziran 22.00 Güney Kore - Türkiye
20 Haziran 22.00 Brezilya - Türkiye
DHA