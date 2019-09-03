Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçları tamamlandı.

Son 16 turunda Hırvatistan ’ı 3-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız’ın rakibi Hollanda oldu.

Hollanda, grup etabını 5 ’te 5 ile tamamlayarak son 16 turuna yükselmişti. Son 16 turunda da Yunanistan ile eşleşen Hollanda, rakibini 3-0 yendi.

Diğer eşleşmeler ise şöyle oluştu: Sırbistan-Bulgaristan, İtalya-Rusya, Polonya-Almanya. Çeyrek final karşılaşmaları yarın oynanacak.







