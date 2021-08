16 aylık süreçte pandemi nedeniyle maç yapmayan Ay- Yıldızlılar bu uzun dönem sonrası ilk büyük sınavını FIVB Milletler Ligi'nde verdi. Yaklaşık 1 ay süren organizasyonu bronz madalyayla kapatan Filenin Sultanları ardından 23 Temmuz'da açılışı yapılan Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda tarihinde 2. kez boy gösterdi. İlk kez çeyrek finale kalan ve bu turda şanssız bir şekilde Güney Kore'ye elenen Millilerimiz, olimpiyat 5.'si olarak Tokyo'dan 1 hafta önce geri döndü. Döner dönmez de birkaç değişiklikle kadrosunu yenilenen Milli Takımımız, 18 Ağustos'ta başlayacak Avrupa Şampiyonası'nın çalışmalarına başladı. 2019'daki gümüş madalya gibi yeniden kürsüde yer almak isteyen Ay-Yıldızlılar dün de basınla bir araya geldi. Bu arada Filenin Sultanları, şampiyona için 16 Ağustos'ta Romanya'ya hareket edecek. ,

‘Avrupa Şampiyonası’na hazırız’

Başantrenör Giovanni Guidetti: "Bu sene yaşamış olduğumuz şey bir sporcunun yaşayabileceği en zor dönem ve yazdı. Türk Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası´ndaki takımlar ve oyuncular içerisinde sene başından beri milli takım organizasyonları olarak dünyada yapılan organizasyonlara katılan tek takım olabiliriz. Takım ve oyuncular için her zaman yeni bir hedefe ve yeni bir turnuvaya başlamak çok zor. Her seferinde yeni bir heyecan ve yeni bir motivasyonla buna konsantre olmak çok zor. Avrupa Şampiyonası kampına başladığımız ilk günden şu ana kadar oyuncularım motive bir şekilde geldiler ve her zaman olduğu gibi antrenmanlarda yüzde yüzlerini veriyorlar. Avrupa Şampiyonası´nda çok zor günler olduğunu biliyoruz. Çok zor maçlar olduğunu biliyoruz önümüzde ama biz her zaman olduğu gibi buna hazırız ve neler yapabileceğimizin farkındayız”

'İyi başladık iyi bitirmek istiyoruz'

Kaptan Eda Erdem Dündar: "Yazın başında 3 hedefimiz vardı. Birincisi Milletler Ligi, sonrasında Olimpiyatlar ve Avrupa Şampiyonası. İkisi geride kaldı ve şimdi önümüzde Avrupa Şampiyonası var. 2019´da yaşadığımız o güzel duyguları yine aynı şekilde 2021 yazında da yaşamak istiyoruz. Zorlu ve yorucu bir turnuva olacak ama takım olarak hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Final oynamak istiyoruz, tabii çok zor olacak ama Sırbistan´da 2011 yılında da yine aynı şekilde 4'lü finallerde kalmıştık. Zorlu bir turnuva bizi bekliyor ama çok keyifli olacak. 'Bu yaz voleybol zamanı' demiştik. Şu an Avrupa Şampiyonası zamanı. İnanıyoruz ki Türk halkı bizi yine destekleyecek. Zaten konu milli forma olunca, Filenin Sultanları olunca çok güzel ilgi ve destek görüyoruz. Biz de oynadığımız iyi voleybolla başarımızla onları ekranlara kilitlemek istiyoruz. Umarım güzel bir turnuva olur. Çünkü iyi başladık ve iyi bitirmek istiyoruz. Son turnuvamız, yorucu ve yoğun geçiyor ama buna hazırız. Hedefimize ulaşmak için çalışıyoruz. İnşallah güzel bir Avrupa Şampiyonası olur bizim için"

'Bu işte kulüplerle birlikte varız'

Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Türk voleybolu son zamanlarda her turnuvada bir madalya hesabı yapmıştır ve hedeflerine ulaşmıştır. Olimpiyatta dünya sıralamasında bu takım 12’nci sıradan 4’üncü sıraya geldi. Milletler Ligi de bunun içinde dâhil. Bu başarılarda en büyük pay sahibinin kulüplerimizin olduğunun da altını çizmek istiyorum. Bugün oyuncuları biz 3 ay bir arada tutabiliyorsak, 8-9 ay bu mücadeleyi kulüpleri veriyor. Kulüpler gerekli ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bize hazır gelen oyuncularımızla biz burada organizasyon yapmak görevini üstleniyoruz. Ben tekrar tekrar emeği geçen kulüplere teşekkür etmek istiyorum. En büyük pay sahibinin kulüpler olduğunun altını çizmek istiyorum. Samimiyetle ifade etmek istiyorum ki kulüplerle birlikte varız biz bu işte"

A Milli Kadın Voleybol Takımı

(***): Milletler Ligi, Tokyo2020 Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer aldı.

(**): Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer aldı.

(++): Milletler Ligi kadrosuna 2. gruptan katıldı, Avrupa Şampiyonası kadrosunda da yer aldı.

(+): Avrupa Şampiyonası kadrosuna 2. gruptan katıldı.

*** Cansu Özbay

Pozisyon: Pasör

Yaş: 25 - Boy: 1.82

Smaç Yüksek.: 2.85m

Blok Yüksek.: 2.75m

Kulübü: Vakıfbank

*** Simge Şebnem Aköz

Pozisyon: Libero

Yaş: 30 - Boy: 1.68

Smaç Yüksek.: 2.50m

Blok Yüksek.: 2.45m

Kulübü: Eczacıbaşı Dynavit

*** Meryem Boz

Pozisyon: Pasör Çaprazı

Yaş: 33 - Boy: 1.90

Smaç Yüksek.: 3.23m

Blok Yüksek.: 3.10m

Kulübü: Vakıfbank

*** Ayça Aykaç

Pozisyon: Libero

Yaş: 25 - Boy: 1.76

Smaç Yüksek.: 2.75m

Blok Yüksek.: 2.60m

Kulübü: Vakıfbank

*** Ebrar Karakurt

Pozisyon: Pasör Çaprazı

Yaş: 21 - Boy: 1.98

Smaç Yüksek.: 3.21m

Blok Yüksek.: 3.10m

Kulübü: Igor Goronzola

*** Hande Baladın

Pozisyon: Smaçör

Yaş: 24 - Boy: 1.89

Smaç Yüksek.: 3.10m

Blok Yüksek.: 3.00m

Kulübü: Eczacıbaşı Dynavit

*** Meliha İsmailoğlu

Pozisyon: Smaçör

Yaş: 28 - Boy: 1.88

Smaç Yüksek.: 3.03m

Blok Yüksek.: 2.91m

Kulübü: Fenerbahçe Opet

*** Tuğba Şenoğlu

Pozisyon: Smaçör

Yaş: 23 - Boy: 1.84

Smaç Yüksek.: 3.05m

Blok Yüksek.: 3.00m

Kulübü: Vakıfbank

*** Eda Erdem Dündar

Pozisyon: Orta Oyuncu

Yaş: 34 - Boy: 1.88

Smaç Yüksek.: 3.15m

Blok Yüksek.: 3.02m

Kulübü: Fenerbahçe Opet

*** Zehra Güneş

Pozisyon: Orta Oyuncu

Yaş: 21 - Boy: 1.97

Smaç Yüksek.: 3.19m

Blok Yüksek.: 3.10m

Kulübü: Vakıfbank

** Buse Ünal

Pozisyon: Pasör

Yaş: 24 - Boy: 1.88

Smaç Yüksek.: 2.99m

Blok Yüksek.: 2.90m

Kulübü: Fenerbahçe

** Yasemin Güveli

Pozisyon: Orta Oyuncu

Yaş: 21 - Boy: 1.87

Smaç Yüksek.: 3.05m

Blok Yüksek.: 2.98m

Kulübü: Eczacıbaşı Dynavit

++ İlkin Aydın

Pozisyon: Smaçör

Yaş: 21 - Boy: 1.83

Smaç Yüksek.: 2.99m

Blok Yüksek.: 2.98m

Kulübü: Galatasaray HDI

++ Derya Cebecioğlu

Pozisyon: Smaçör

Yaş: 21 - Boy: 1.85

Smaç Yüksek.: 3.04m

Blok Yüksek.: 2.92m

Kulübü: Vakıfbank

+ Beliz Başkır

Pozisyon: Orta Oyuncu

Yaş: 23 - Boy: 1.95

Smaç Yüksek.: 3.13m

Blok Yüksek.: 3.00m

Kulübü: Fenerbahçe