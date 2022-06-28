A Milli Kadın Voleybol Takımımız final yolunda

Bu sezon da yoğun bir programa sahip olan Kadın Voleybol Milli Takımımız, en büyük hedefi, Dünya Şampiyonası yolunda ilerliyor. Dünya sıralamasının da Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için önem kazandığı yeni sistemde, puan veren ve sadece hazırlık değil, kota anlamında da önem kazanan Milletler Ligi'nde son aşamaya gelindi. Ankara'daki 1. ayağı 4'te 3, Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2. ayağı da 4'te 2 olmak üzere 8 maçta 5 galibiyet alarak 5. sırada bitiren Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde finale kalmak için son 4 maçını Kanada'da oynayacak. İlk iki ayakta Çin, Brezilya ve Sırbistan önünde fire veren Ay-Yıldızlılar, 3. ayakta da son Olimpiyat Şampiyonu ABD'nin yanı sıra, topun yere düşmesine izin vermeyen ve şu ana kadar yenilgi yüzü görmeyen Japonya gibi iki güçlü rakip karşısında, bu sezonki en büyük hedef olan Dünya Şampiyonası öncesi önemli sınavlar verecek.

ABD ve Japonya maçları 21 saat arayla

Milletler Ligi 3. ayağında ilk rakibimiz ev sahibi Kanada olacak. Ay-Yıldızlılar, Kanada'yla bu sabaha karşı TSİ 05.00'te karşılaşacak. Mücadele TRTSpor'dan naklen yayınlanacak. Millilerimiz ardından Hollanda'yla ve 21 saat arayla yapacağı son 2 maçta Japonya ve ABD'yle karşılaşacak. Filenin Sultanları, yoluna devam etmek adına ilk 8 ülke arasında kalmaya çalışacak.