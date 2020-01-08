A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Almanya’ya kaybetti: 3-1

Hollanda ’nın ev sahipliğinde Apeldoorn şehrinde organize edilen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri ’nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, turnuvadaki ilk maçında Almanya ile karşılaştı. B Grubu’ndaki Ay-Yıldızlılar, Panzerler karşısında sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadeleye hızlı başlaşan Almanlar, ilk seti 25-15 önde kapadı. Sonrasında toparlanan Filenin Sultanlar’ı, 21-25’le karşılaşmaya dengeyi getirdi. Üçüncü sette rakibimizle kıyasıya bir mücadelenin içine girsek de, bu seti 25-21 kaybettik. Dördüncü sette ise çekişme yine devam ederken, ne yazik ki maçı uzatma setine götürecek hamleyi yapamadık ve yine aynı skorla mağlup olarak, mücadeleyi setlerde 3-1 kaybettik.

Bugün rakip Hırvatistan

Omnisport Salonu’nda oynanan mücadelede Millilerimiz’de Zehra Güneş 17 (4 blok, 2 ace), Hande Baladın 13 ve kaptan Eda Erdem Dündar 11 (4 blok) sayıyla ön plana çıkan isimler oldular.

Hollanda’daki organizasyonda Milli Takımımımız’ı, taraftarlarımız da yalnız bırakmadı.

Milliler, turnuvadaki ikinci maçında bugün 15.00’te Hırvatistan ile karşılaşacak. Mücadele, D Smart platformunda yer alan Spor Smart (77. Kanal) ve D Smart’ın resmi YouTube kanalından ve uydudan frekans bilgileri ile ücretsiz izlenebilecek.