Millilerde Ebrar Karakurt 21 sayıyla en skorer isim olurken; ona Tuğba, Eda ve Zehra 10, Hande 9, Meliha 5, Cansu 3 ve Derya 2 sayıyla eşlik etti.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi 2'nci hafta 2'nci maçında 18 Haziran Cumartesi günü TSİ 00.00’da Sırbistan ile karşılaşacak.

SALON: Nilson Nelson

HAKEMLER: Maroszek Wojciech (Polonya), Ivanov Ivaylo (Bulgaristan)

BREZİLYA: Macris, Gabi, Carol, Ana Cristina, Pri Daroit, Diana, Nyeme (L) (Roberta, Kisy, Bergmann, Rosamaria)

TÜRKİYE: Cansu, Meliha, Zehra, Ebrar, Tuğba, Eda, Ayça (L) (Elif, Hande, Derya, Meryem)

SETLER: 19-25, 25-23, 25-23, 25-23

SÜRE: 122 dakika (27',33',30',32')

DHA