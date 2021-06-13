Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre milliler, Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde saat 18.00’de Bulgaristan’ı konuk edecek.

Teknik direktörlüğünü Necla Güngör Kırağası’nın yaptığı milli takımda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Gamze Nur Yaman (Zhilstroy 1), Fatma Şahin ( Beşiktaş ), Selda Akgöz (ALG Spor), Ezgi Çağlar (Fatih Vatan Spor)

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş), Gülbin Hız, Medine Erkan, Kezban Tağ (ALG Spor), İpek Kaya (Stade Brestois 29), Seval Ece Eroğlu (Kolding QU 18), Yaşam Göksu (Konak Belediye Spor), Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediye Spor), Beyza Kocatürk (Fatih Vatan Spor), Dilan Yeşim Taşkın (Sv Horn)

Orta Saha: Ebru Topçu, Derya Arhan, Emine Ecem Esen, İlayda Civelek, Ece Tekmen (ALG Spor), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), Lalia Storti (AS Saint Etienne), Meryem Cennet Cal (TSG 1899 Hoffenheim), Berivan İçen, Elif Keskin, Arzu Karabulut (Beşiktaş), Ecem Cumert (MSV Duisburg), Ceyda Altunay (L’Eveil Sportif de Genas Azieu), Zelal Baturay (Fatih Vatan Spor), Tuğba Karataş (Fomget Gençlik ve Spor), Şehriban Dülek (Fatih Vatan Spor)

Forvet: Birgül Sadıkoğlu (Zhilstroy 1), Melike Öztürk, Yağmur Uraz (Beşiktaş), Miray Cin (MSV Duisburg), Benan Altıntaş (Fomget Gençlik ve Spor)