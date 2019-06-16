A Milli Kadın Takımımız, hazırlık maçında Rusya’ya mağlup oldu

Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Takımımız, hazırlık karşılaşmasında Rusya’ya 67-53 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılarımız Fransa’nın Rennes şehrinde gerçekleştirilen hazırlık turnuvasındaki üçüncü maçında Rusya karşısında ilk çeyreği 20-18 önde kapattı.

2. çeyrekte skor üretmekte zorlanan millilerimiz üstünlüğünü kaybetti ve devre arasına 35-31 geride girdi.

Mücadelenin ikinci yarısına da iyi giren Ruslar son çeyrek öncesinde skoru 53-42'ye getirerek avantajını 9 sayıya çıkarttı.

Son çeyrekte de hücum ritmini yakalayamayan millilerimiz karşılaşmadan 67-53'lük skorla mağlup ayrıldı.

A Milli Kadın Takımımızda Işıl Alben 12 sayıyla çift hanelere ulaşırken, Pelin Derya Bilgiç ve Esra Ural Topuz ise 8'er sayı kaydetti.

Fransa kampını tamamlayan millilerimiz 17 Haziran Pazartesi günü yurda dönecek.