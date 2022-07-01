Milli Takımımız gruptaki ilk maçında dün Kuzey Makedonya'yı 34-27'lik skorla yenmiş, grubun diğer maçında da Sırbistan, Portekiz'i 21-20 yenmişti.

B Grubu’nda Makedonya, Sırbistan Portekiz ile mücadele edecek olan A Milli Kadın Hentbol Takımımız, yarın gruptaki son maçını Sırbistan ile oynayacak. El Hachemi Hantaz Spor Salonu'nda oynanacak maçın başlama saati 14.00 (TSİ) olacak.

Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki A Milli Kadın Hentbol Takımı Akdeniz Oyunları Kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Merve Durdu (1 Gol )(Kastamonu BLD GSK), Yaren Berfe Göker (Üsküdar Bld)

Sol Kanat: Beyza İrem Türkoğlu (5) (Esbjerg), Elif Sıla Aydın (3) (Kastamonu Bld )

Sağ Kanat: Emine Gökdemir (Aksaray Belediyesi), Ayşenur Kara (Görele Bld)

Sol Oyun Kurucu: Aslı İskit (3) (Thürınger HC), Neslihan Çalışkan (2) (Kastamonu Bld), Betül Yılmaz (Kastamonu BLD)

Orta Oyun Kurucu: Yasemin Şahin (3) (Yalıkavak), Fatma Küçükyıldız (3)(Borussia Dortmund)

Sağ Oyun Kurucu: Beyza Karaçam (4) (Yenimahalle Bld), Merve Özbolluk (Üsküdar Bld), Ece Sözmen (1) (İzmir BŞ. Bld)

Pivot: Nurceren Akgün Göktepe (1) (Kastamonu Bld), Ceren Demirçelen (Kastamonu Bld)



