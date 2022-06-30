B Grubu’nda Makedonya, Sırbistan Portekiz ile mücadele edecek olan A Milli Kadın Hentbol Takımımız, Portekiz ile 1 Temmuz'da ve Sırbistan ile 2 Temmuz’da tarihlerinde karşılaşacak. El Hachemi Hantaz Spor Salonu'nda oynanacak maçların başlama saati 12.00 (TSİ) olacak.

Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki A Milli Kadın Hentbol Takımı Akdeniz Oyunları Kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Merve Durdu (1) (Kastamonu BLD GSK), Yaren Berfe Göker (Üsküdar Bld)

Sol Kanat: Beyza İrem Türkoğlu (3) (Esbjerg), Elif Sıla Aydın (7) (Kastamonu Bld )

Sağ Kanat: Emine Gökdemir (Aksaray Belediyesi), Ayşenur Kara (1) (Görele Bld)

Sol Oyun Kurucu: Aslı İskit (4)(Thürınger HC), Neslihan Çalışkan (1) (Kastamonu Bld), Betül Yılmaz (Kastamonu BLD)

Orta Oyun Kurucu: Yasemin Şahin (4) (Yalıkavak), Fatma Küçükyıldız (2) (Borussia Dortmund)

Sağ Oyun Kurucu: Beyza Karaçam (3) (Yenimahalle Bld), Merve Özbolluk (Üsküdar Bld), Ece Sözmen (İzmir BŞ. Bld)

Pivot: Nurceren Akgün Göktepe (3) (Kastamonu Bld), Ceren Demirçelen (Kastamonu Bld)